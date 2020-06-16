支撑经济支柱 Fed正式启动中小企业贷款计画

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（法新社华盛顿15日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天正式启动「中小企业贷款计画」，以协助支撑美国经济骨干，避免企业在2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行的压力下崩溃。

中小企业贷款计画（Main Street Lending Program）是联准会迄今实施过最复杂的计画之一，将透过参与的金融机构向疫情爆发前体质良好、员工人数在1.5万人以下，或营收不超过50亿美元的企业提供贷款。这项贷款计画规模达6000亿美元。

近几周来，联准会屡次准备启动中小企业贷款计画，最后都为了扩大贷款规模范围而喊卡，以调整计画内容，让更多受到疫情停工影响的企业能获得帮助。

负责执行相关计画的波士顿联邦准备银行（Boston Fed）说，联准会「鼓励贷方立即开始为中小企业贷款计画放贷」。

这项计画的目标在于援助因规模太大而没有资格参与财政部「薪资保护计画」（Paycheck Protection Program，PPP）的企业，帮助他们留住员工。

在听见数以千计企业和银行的心声后，联准会将最低贷款金额从原本的100万美元降至25万美元，最高金额则提高到3亿美元。

联准会也将计画的贷款期限延长至5年，头两年可延后偿还本金，利息支付展延一年。

美国全国商会（U.S. Chamber of Commerce）说，这是「为受到COVID-19疫情对公卫和经济冲击的企业所提供的救生索」。

美国财长梅努钦（Steven Mnuchin）说，这项计画「旨在帮助确保中小型企业获得在这个艰难时期所需的信贷」。

联准会也宣布将从明天开始，启动另一项纾困计画的第一阶段；根据这项计画，联准会将购买规模高达7500亿美元的公司债。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP