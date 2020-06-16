时隔17年 美国联邦政府拟7月恢复执行死刑

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（法新社华盛顿15日电） 美国司法部今天表示，联邦政府将于今年7月13日恢复执行死刑；距离美国联邦政府上一次执行死刑，已时隔17年之久。

美国1988年恢复联邦死刑以来，迄今只有3人伏法。

司法部长巴尔（Bill Barr）一年前宣布，他打算恢复联邦死刑执刑计画。

有5名以谋杀罪定罪的死刑犯原订2019年12月和今年1月以注射药物方式，在印第安纳州特雷霍特（Terre Haute）联邦监狱伏法，但在最后一刻，美国最高法院拒绝解除禁令，并决定由上诉法院再行审理是否恢复执行死刑。

今年4月，华盛顿上诉法院同意监狱执行注射死刑。巴尔于是下令，对5名死刑犯中的4人重新订下行刑日期。

巴尔在声明中表示：「这是我们欠这些骇人罪行受害者的。」

因此，联邦监狱管理局（Federal Bureau of Prisons）决定在7月13日至8月28日之间行刑。

美国目前只有几个州执行死刑，大多是南部州；2019年共有22人伏法。

美国大多数刑事犯罪都由州级法院审理，但有些刑案是由联邦检察官侦办，诸如仇恨犯罪、重大刑案，或是发生在军方设施地点或原住民保护区的刑事案件。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

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