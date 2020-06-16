欧盟针对苹果展开一系列反垄断调查

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（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲联盟（EU）影响力庞大反垄断当局，今天开始调查一系列针对苹果公司（Apple）提出的控诉，包含串流音乐平台Spotify指控苹果不公平滥用应用程式商店（App Store）案。

欧盟执行委员会（European Commission）也针对苹果旗下行动支付服务Apple Pay展开深入调查。部分人士担心，这个迅速发展且易于使用的支付系统正在排斥竞争对手。

这使苹果再度成为欧盟瞄准的对象。4年前，布鲁塞尔当局以在爱尔兰获得非法税收优惠为理由，下令总部设在加州的苹果补缴130亿欧元（约新台币4340亿元）税金。

Spotify于2019年正式投诉，指控苹果对App Store上未使用Apple Pay的App施加限制。

苹果向使用App Store的App收取30%抽成，Spotify表示，此举违反公平竞争规范。

欧盟执委会副主席维斯塔哲（Margrethe Vestager）发表声明说：「在向苹果受欢迎装置的用户发送App和内容时，苹果似乎扮演『守门人』角色。」

她说：「我们须确保在苹果与其他App开发者彼此竞争的市场中，苹果的规范不会扭曲市场竞争。」 欧盟也对Apple Pay展开全面调查。当局担心，苹果可能透过Apple Pay系统取得遥遥领先地位。

但苹果对上述调查嗤之以鼻，并猛烈抨击其竞争对手，称少数企业提出毫无根据的控诉，且「只想搭便车，而不想与其他人一样遵守规则」。

© 2020 AFP