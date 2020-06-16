站上第一线 金与正权力急窜升

广告 继续浏览后续

（法新社首尔16日电） 北韩领导人金正恩的胞妹金与正上周末才警告，两韩联络办公室很快就会「灰飞烟灭」，平壤今天就炸毁办公室。外界揣测近来受关注度急速窜升的金与正有可能成为北韩下任接班人。

金与正是金正恩最信任的幕僚之一，也是北韩最有权势的其中一名女性。

今年3月，金与正才首度以自己的名义发表声明。但最近几个星期她已代表平壤站在最前线，谴责南韩境内脱北者朝北韩散布传单。

金与正的官方身分只是北韩劳动党中央政治局候补委员，但她在北韩中央通信社（KCNA）上周末刊载的声明中，形容自己的权力是由「最高领导人、党和国家赋予」。

根据南韩统一部，金与正生于1988年，是已故领导人金正日和舞者出身伴侣高英姬所生的3名子女之一。

金与正与金正恩一同在瑞士受教育。金正恩在父亲2011年去世后继承权力，金与正的位阶随之快速攀升。

一直到金正日葬礼，外界都鲜少知悉金与正的存在，国营电视台当时显示，她站在金正恩身后，眼睛带泪、脸色苍白。不过近来她似乎不断出现在胞兄身边。

美国卫斯理学院（Wellesley College）政治学教文馨善（Katharine Moon）说，金与正「非常忠心宣传他（金正恩）是最高领袖，改善他在国内外的形象，实际上并以幕僚长地位协助他」。

金正恩去年搭乘60小时的列车，赴越南河内与美国总统川普举行峰会。在金正恩下车休息抽菸时，可以看到金与正为他拿着菸灰缸。

首尔的北韩大学院大学（University of North Korean Studies）教授梁茂进（Yang Moo-Jin）说，金正恩「无疑」和胞妹的关系异常紧密。

梁茂进告诉法新社：「正恩、与正在海外共度大半孤独的童年时光，我认为除了手足之爱，他们就是在那时候建立起类似战友的情谊。」

北韩历史上不曾有过女性领导人，但金正恩今年稍早突然销声匿迹，随后关于金与正可能在胞兄死后继位的传闻便甚嚣尘上。

北韩接班人选一直是金氏家族内部事务，而金与正现在正是「白头山血统」，也就是建国者金日成及其后代。

分析家表示，北韩国营媒体描绘金与正代表平壤对脱北者传达愤怒，又在当前备受瞩目的行动中轧上一角，可能是为了巩固北韩军方和其他鹰派对她的信赖。

© 2020 AFP