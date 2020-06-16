美驻韩使馆撤平权标示 CNN：是应蓬佩奥要求

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（法新社首尔15日电） 美国有线电视新闻网（CNN）爆料，迫于国务卿蓬佩奥的压力，首尔的美国大使馆外墙上才刚挂不久的反种族歧视看板今天撤下，象徵性别平权的彩虹旗也因此消失。

非裔美籍男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在被明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）警方逮捕的过程中，遭白人员警以膝压颈不幸丧命，让全球反种族主义的示威就此展开。美国驻韩国大使馆在使馆外墙挂上写着「黑人的命也是命」的巨型黑白看板，象徵与抗议民众站在同一阵线。

美国驻韩国大使馆13日在脸书（Facebook）发文，称那个看板是「在我们致力创造包容与公平的社会之际，对于对抗种族不公、警察暴行等事，表达我们的支持。」

美国驻韩国大使哈里斯（Harry Harris）引用1963年遇刺身亡的前总统甘乃迪（John F. Kennedy）之言，称「从多元化当中，我们获得了力量」。

美国驻韩国大使馆发言人表示，美国海军四星退役上将哈里斯改变了他的决定，下令移除看板，「以避免造成美国纳税人的钱，都被花在造福这些组织上的误会」。

发言人说：「此举绝不会让挂起看板想表达的原则和理想有所减损，使馆将寻求其他方式，于现在这个美国本土所处的艰困时期，传达美国的基本价值观。」

美国有线电视新闻网（CNN）引述匿名消息来源所言，称撤下看板的要求，来自国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）办公室。

美国驻韩国大使馆也拿下了一面象徵LGBTQ平权运动的彩虹旗，而就在几个小时后，美国最高法院裁定，禁止因为性向歧视员工。

蓬佩奥是福音派基督徒，过去曾表示他认为婚姻是介于男女之间。部分美国使馆在6月会悬挂彩虹旗，庆祝LGBTQ平权的「骄傲月」（Pride Month），但蓬佩奥去年曾限制此事。

蓬佩奥下令，只有美国国旗能飘扬在使馆的旗杆。但美国驻韩国大使馆的彩虹旗，当时是挂在使馆正面，靠近「黑人的命也是命」看板处，而非挂在旗杆上。

美国总统川普（Donald Trump）和蓬佩奥都曾谴责佛洛伊德遇害一事，并稍微提到了改革警察执法的必要性。

但川普形容自己是要带来「法治和秩序」，并谴责抗议活动。

1日，美国警方强势驱逐在白宫外和平示威的抗议民众，好让川普能到附近遭受破坏的教堂供媒体拍照。

© 2020 AFP