联合国：疫情冲击 今年全球外国直接投资恐减40%

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（法新社日内瓦16日电） 联合国今天表示，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情危机，今年全球外国直接投资（FDI）流量可能大减40%，预计明年情况将会更糟。

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）指出，外国直接投资将从2019年的1.54兆美元萎缩至1兆美元以下，为自2005年以来首次。

UNCTAD在其「2020年世界投资报告」（World Investment Report 2020）中指称，外国直接投资预计在2021年将进一步减少5%至10%，直到2022年才会开始反弹。

UNCTAD秘书长基杜伊（Mukhisa Kituyi）告诉记者，「相较于2008年金融危机期间，当前全球经济形势更为严峻」，「疫情大流行对外国直接投资构成供应、需求和政策的冲击。」

基杜伊提及，疫情引发的经济冲击将重创开发中国家，将对主要生产部门和产业造成破坏，使得来自旅游业的汇款及入帐减少，并且导致世界贸易萎缩。

他表示：「食安受到影响将进一步加剧这场冲击，因为主要食品生产集中在几个大国，而大流行疫情正在这些国家扩散。」

© 2020 AFP