英相促加把劲完成脱欧贸易谈判 称有望7月达协议

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（法新社伦敦15日电） 英国首相强生表示，他认为英国脱离欧洲联盟（EU）后与欧盟断断续续进行的贸易谈判最快会在下个月完成。此前，强生才与欧盟领袖开过会，会中英欧双方都致力加速谈判。

强生（Boris Johnson）与欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）及其他领袖进行1小时视讯会议，会后乐观的他透露，已告知其他参与这场会议的人「加把劲」，并「再努力一点」完成谈判。

他说：「我不认为我们实际上离目标有那么远。…越快完成谈判越好，我们认为没有7月做不到这件事的理由。…我不希望（谈判）持续到秋天或冬天。」

英国和欧盟稍早发表联合声明表示，进行4轮几乎没有成果的谈判后，需要「新动力」。

这些领袖承认谈判的时间所剩不多了，他们同意尽可能「及早理解」协议的基本原则。

这是强生首度亲自参与英国脱欧贸易谈判。英国1月31日离开欧盟，卸下47年欧盟成员国身分。英国脱欧几周后，即展开与欧盟的贸易谈判。

强生去年12月以「搞定脱欧」（Get Brexit done）选举口号，带领保守党在下议院选举大获全胜。但他近来因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创英国经济，而面临巨大压力。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP