英研究：全球约17亿人 恐染COVID-19重症

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎15日电） 根据今天公布的研究分析，估计全球逾20%人口（约17亿人），因罹患肥胖和心脏毛病等基础疾病，而有感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）重症的风险。

因既有疾病受苦的患者，感染新型冠状病毒重症的风险特别高。第一波新冠病毒疫情已在全球夺走超过42万人性命。

英国伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）一个专家团队分析包括糖尿病、肺部疾病与爱滋病毒等全球数据，来估算多少人会有感染COVID-19重症的较高风险。

研究人员发现，多达1/5民众拥有至少一项基础疾病，让他们的处境更危险。

尽管并非所有感染者都会发展成重症，但研究人员表示，全球约4%人口（约3亿5000万人），病情可能会严重到需要住院治疗。

研究人员克拉克（Andrew Clark）说：「随着各国逐渐解封，但病毒仍在传播，政府得想办法保护最脆弱族群免于感染。」

他说：「这可能涉及建议有基础疾患民众，采取对应自身风险层级的社交距离限制。」

克拉克表示，当疫苗问世后，这项研究或许有助于各国政府决定那些族群应优先施打疫苗。

© 2020 AFP