诺贝尔奖经济学家：新冠病毒疫情恐让不平等恶化

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（法新社伦敦16日电） 曾获诺贝尔奖的经济学者迪顿（Angus Deaton）认为，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情暴露出既存不平等现象，倘若不改革，情况恐会进一步恶化。

75岁的迪顿出生于英国苏格兰，于2015年获得诺贝尔经济学奖，因对贫穷及健康议题的洞见而为人称道，现任教于美国普林斯顿大学（Princeton University）。

他接受法新社访问时，呼吁改革美国医疗体系及全国大型科技公司的势力。

迪顿说：「有人把疫情大流行比拟为X光机，让既存不平等现象变得更加透明。」

「我们之中多数受过教育的人，拥有几乎可以同样方式继续进行的工作，我们在（会议软体）Zoom上与人交谈，我们跟原本一样领薪水。」

然而受过较少正统教育的人，通常是「面对冠状病毒疾病冒着生命危险提供必要服务的劳工。或者，如果他们不是提供必要服务的劳工，就有可能失业」。

迪顿表示，在美国，没有大学学位的人群死亡率升高，而有大学学位的人，死亡率则下降；此外，「因冠状病毒疾病而病故的非裔美国人死亡率，比白人高得多」。

迪顿说，靠这些因素无法预测会发生非裔美国人佛洛伊德（George Floyd）死后席卷全美的抗议浪潮，「但你我都不能说，这与冠状病毒疾病毫无关联」。

佛洛伊德5月下旬在美国明尼苏达州涉嫌使用伪钞购物，一名赶来处理的白人警察以膝盖压制他的后颈近9分钟，佛洛伊德最终丧命，引爆全美反种族主义及反警察暴力示威潮。

迪顿对疫情最终能迫使美国进行医疗体系改革抱持希望，因为「人们将会体认到这已经不可能再依然故我了」。许多染疫康复的人最后会受困于大笔医疗帐单。

他还担心高失业率会持续很长一段时间，也担心大型科技公司兴盛的同时，会有许多企业破产；他警告，有越多垄断型企业，国内生产毛额（GDP）就越会流向资本家，必须改革才能分拆大型科技公司。

© 2020 AFP