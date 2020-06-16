Fed推贷款计画且各国进一步解封 亚股涨声一片

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（法新社香港16日电） 市场越来越担忧可能爆发第二波疫情，导致亚洲股市昨天重挫，但美国联邦准备理事会（Fed）推出「中小企业贷款计画」，抵销对疫情担忧情绪带来的冲击，亚股终场涨声一片。

中国北京、美国佛罗里达州与德州及日本东京等地暴增多起2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，消息传来，亚股昨天一片惨绿，但联准会推出「中小企业贷款计画」（Main Street Lending Program），激励亚股今天收复大部分失土，终场全面收红。

除中小企业贷款计画，联准会也宣布将启动另一项紧急纾困计画，将购买规模高达7500亿美元的公司债。

另外，有报导指出，美国考虑采取庞大基础建设刺激措施，加上各国陆续解封，例如几个欧洲国家重新开放边界，英国商店也恢复营业。上述种种也都有助提振投资人信心。

日本银行（BOJ，日本央行）加强援助受疫情冲击的企业，进一步刺激东京股市走高，收盘大涨4.88%。

首尔股市收涨5.28%。雪梨股市上涨3.89%。香港股市上扬2.39%。上海股市收高1.44%。

台北股市上涨1.82%。雅加达股市大涨3.53%。曼谷股市收涨1.87%。新加坡股市上扬2.03%。威灵顿和吉隆坡股市也双双收红。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP