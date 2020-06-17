人类能从叫声 分辨黑猩猩喜怒哀乐

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（法新社巴黎17日电） 你会说黑猩猩语吗？黑猩猩是动物世界中的人类近亲，今天发表的新研究显示，人类只要听叫声，就能分辨出黑猩猩究竟是开心、难过、生气或害怕。

荷兰研究人员发现，人类能辨别黑猩猩在不同情境的叫声，像是被搔痒、面临掠食者威胁或吃下高价值食物。这证实了生物学家达尔文（Charles Darwin）率先提出的假设。

研究报告第一作者、阿姆斯特丹大学（University of Amsterdam）研究员卡米洛格鲁（Roza Kamiloglu）说：「我们首度证实，人类可以准确将其他物种发出的声音，对应到特定行为情境。」

卡米洛格鲁团队要求将近3500名参与者，聆听150种黑猩猩声音的录音档，而后根据所听到的声音，判定猩猩当下是处于正面或负面情境中，以及它是兴奋或放松状态。

约300名参与者接着必须将听到的声音与10种行为配对，包括交配、与母亲分离或受惊吓等。

结果证实，人类竟出乎意料地能轻易理解黑猩猩发出叫声当下所处的正确情境。

人类在辨别「负面」情境方面上更成功，像是辨别黑猩猩遭遇危险或面临压力时。卡米洛格鲁认为，这可能与人类内建的生存机制有关。

她说：「能够推断出来自其他物种负面发声的含意，可能有助于生存，因为负面情境涉及危险，对生存而言或许更攸关重要。」

根据达尔文19世纪提出的理论，诸如笑声和尖叫等发声，与类似物种间共通的情绪状态有关。

卡米洛格鲁表示，刊登在英国杂志「皇家学会报告生物科学版」（Proceedings of the Royal Society B）的这项研究，支持达尔文的看法。

© 2020 AFP