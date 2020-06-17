全球经济出现更多复苏迹象 亚股多收红

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（法新社香港17日电） 市场担心爆发第二波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，但有新的迹象显示，全球经济正在复苏，使投资人看淡疫情相关数据的严重性，亚洲股市今天在谨慎交易中多收红。

日本东京、中国北京和美国德州确诊数激增，令人担忧，但美国联邦准备理事会（Fed）和日本银行（BOJ，日本央行）承诺加强援助受冲击的企业。

此外，有报导指出，美国将祭出规模近1兆美元的新刺激经济措施，上述种种消息都有助于交易者看淡疫情数据的严重性，带动亚股昨天劲扬。

数据显示，美国5月零售销售激增17.7%，优于预期，这项消息提供市场额外刺激，使投资人更乐观看待美国经济前景。先前公布的数据也显示，美国5月就业机会意外大幅增加。

亚股今天开盘大多下挫，随后逐渐站稳脚步，延续昨天强劲涨势多收高。香港恒生指数终场上涨0.6%，收24481.41点。上海综合指数上扬0.1%，收2935.87点。

雪梨股市收涨0.8%。台北股市上扬0.2%。威灵顿股市大涨3.5%。新加坡和首尔股市小涨0.1%。

东京股市日经225指数昨天收涨近5%，但今天终场下挫0.6%，收22455.76点。日本5月出口额及进口额双双剧减超过25%，这项消息打击投资人信心。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP