北韩炸两韩联络办公室 分析：连串挑衅逼美韩让步

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（法新社首尔17日电） 北韩连日发表充满敌意的评论后，昨天炸毁位于开城工业区的两韩联络办公室，震惊各界。分析家指出，平壤此举是一连串计画好的挑衅行动中的一部分，目的是逼迫美国、韩国让步。

南韩总统文在寅先前促成平壤与华盛顿对话，如今北韩却责怪文在寅未能说服美国放宽对北韩的制裁。去年2月，美朝领导人在越南举行的「川金二会」破局后，两韩关系也曾陷入好几个月的冷冻期。

韩国庆南大学政治学教授金根植（Kim Keun-sik，音译）分析：「北韩对文在寅深感失望，看似已决定要结束两韩关系。」北韩并藉此利用边缘政策手法向美国总统川普（Donald Trump）传达讯息，敦促他回应北韩长久以来的要求，重启与北韩对话或解除经济制裁。

表面上看来，北韩最近的举措是因脱北者团体发反平壤宣传单而起，但事实上，脱北者团体这样的作法已行之有年。

首尔梨花女子大学（Ewha Womans University）北韩专家李雷夫（Leif-Eric Easley）指出，这是计画好的挑衅循环，并非一次性的反应。平壤决定毁坏两韩关系，以施压国际让步，「施压首尔的决定是战略，而非战术」。

报导指出，北韩每一步看起来都经过仔细算计，采取每个动作前，都先透过各种不同官方管道发出警告。北韩昨天炸毁的两韩联络办公室虽具象徵意义，但已数月没使用，更重要的是，办公室位于北韩境内；同样的，北韩扬言要派兵进驻两韩共同推动开发计画的地区，相关计画也已停摆好几年。

北韩领导人金正恩胞妹、劳动党第一副部长金与正日前痛批脱北者在两韩边界散布反北韩传单的行为后，南韩政府随即针对2个脱北者团体采取法律行动，试图避免情势升高。

但批评者认为，文在寅政府此举只会鼓励平壤提出更多、更大的要求。支持者则试图将北韩的言论解读成，平壤希望首尔调解美国与北韩关系。

然而，南韩看似已逐渐失去耐心。青瓦台今天回击，金与正部分言论非常无礼且缺乏常识。

北韩下一步可能是着眼美国。平壤已警告美国如果想确保11月总统大选顺利举行，就不要介入两韩事务。

南韩智库韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification）的北韩专家洪敏（Hong Min，音译）分析，北韩正向美国传达讯息，若华盛顿延续先前做法，平壤也可能针对双方关系采取类似挑衅举措。

不过，这对平壤来说，恐是充满风险的作法。金根植认为，北韩应认知到，不论对美国或南韩而言，这种边缘政策的手法这次将不会奏效，「如果平壤如此迫切要改变现状，那就应该改变其本身的算计，而非寄望美国这么做」。

© 2020 AFP