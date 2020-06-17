川普发布命令吁禁警察锁喉 未完全回应反警暴诉求

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普今天发布一道改善警察制度的行政命令，要求禁止危险的锁喉法，但未回应全美反种族主义及反警察暴力抗议行动的诉求。

川普在白宫玫瑰园举行的仪式中说：「我们必须打破过去的失败模式。」这场仪式有警方及与他友好的共和党国会议员出席，但没有非裔民权代表或他的政治对手在场。

美国总统在警察制度上权力有限，警务大多在州和地方层级运作。但川普说，他将利用取得联邦资金拨款的方式，说服各部门「采用最高专业标准」。

川普的行政命令鼓励进行降低冲突的训练、更好的招募制度、分享警察不良纪录资料，并提供资金支援负责处理与心理或毒品问题相关群体的警察。

川普在命令中提出的建议重点之一，是终止采用锁喉法，「除非警察有性命之虞」。川普说，这道行政命令可由共和党掌握多数的参议院透过协商、以立法方式来补强。

川普说，他的倡议是朝向「安全、美丽、优雅司法」的「绝佳一步」。

但包括民主党籍联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在内的批评者嘲讽川普的行动。

裴洛西在声明中表示：「总统软弱的行政命令悲哀地、严重地错失对抗种族不公及警察暴力流行病所要求的标准。在国家大恸的此刻，我们必须坚持大胆改变，而不是逆来顺受地屈服于最低限度。」

© 2020 AFP