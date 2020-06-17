恐遭禁赛错过东京奥运 百米世界冠军大声喊冤

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（法新社洛杉矶16日电） 100公尺短跑世界冠军柯尔曼去年12月错过药检，恐因此面临2年禁赛并错过明年的东京奥运，对此他大声喊冤，称最近一次的药检是有目的性的。

美国田径明星柯尔曼（Christian Coleman）在推特（Twitter）发表声明，透露他可能被禁赛的消息。

柯尔曼表示，在错过2019年12月9日的抽检后，他可能因为12个月内3度未能成功受检，遭田径诚信委员会（AIU）处罚。

若柯尔曼这次错过药检一案成立，他可能得面临最高2年的禁赛，这会让他错过明年的东京奥运。

但柯尔曼对此事大声喊冤，他在声明中表示，他认为（去年）12月9日的抽检是有目的性的，故意要让他错过抽检。

他说：「如果你在我不知情的状况下，突然跑到我家门口（只是把车停在大门外，然后走过…没有任何人到过我家的纪录），那就别告诉我，我『错过』了药检。」

柯尔曼声称，当时他只是到附近的购物中心为耶诞节采买，银行对帐单和收据可以佐证。

他在声明中说：「我完全准备好要受检，如果事前我有接到电话通知，药检就可完成，然后继续度过我的夜晚。」

世界反禁药组织（WADA）执行的赛外药检，也就是通常被称做「飞行药检」的检测，会抽检在登录名册（Registered Testing Pool，简称RTP）上的选手，这些选手通常都是世界顶尖选手。选手一旦被放进RTP，就必须填报自己的行踪资料，以利随时进行抽检。

柯尔曼2018年到2019年间3度错过飞行药检，他未能成功受检的时间分别是2018年6月6日、2019年1月16日、2019年4月26日，依规定12个月内3次错过抽检必须禁赛，但他申诉成功剔除2018年6月6日那一次，让他免于受罚，去年12月9日一案若成案，他将难逃禁赛。

© 2020 AFP