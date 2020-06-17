持枪歹徒闯入开火 墨西哥法官夫妇命丧家中

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（法新社墨西哥市16日电） 墨西哥最高法院宣布，联邦法官维列加斯（Uriel Villegas）位于柯利马州（Colima）的住处今天遭持枪歹徒闯入，他和妻子不幸遇害。

法新社报导，多名歹徒在近中午时分，持枪闯入维列加斯的住处后开火，当时维列加斯一家都在；他的两个孩子和一名帮佣逃过死劫。

墨国最高法院主席沙尔狄瓦（Arturo Zaldivar）要求加强保护联邦法官的人身安全。维列加斯先前审判过几件组织犯罪案件。

司法部长办公室推文说，将带领调查这起命案。

维列加斯在今年2月间，被指派到柯利马州首府担任联邦刑事法院法官。

维列加斯早前负责办理一件备受瞩目的犯罪案件，涉案者包括贩毒组织「哈里斯科新世代集团」（Jalisco New Generation Cartel）首脑欧塞奎拉（Nemesio Oseguera）的儿子鲁宾．欧塞奎拉（Ruben Oseguera）。

维列加斯2018年作出判决，将鲁宾送进狱中。鲁宾今年2月被引渡到美国。

2006年时任总统卡德隆（Felipe Calderon）发起争议性军事行动，围剿犯罪帮派组织。专家与人权团体认为，这是墨西哥暴力犯罪升高的主因之一。

官方数据显示，自那时起，墨国发生近27万5000起杀人案，但不清楚其中有多少是与毒枭帮派暴力直接相关。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP