揭穿家族暗黑 川普侄女下月发表回忆录

广告 继续浏览后续

(法新社纽约16日电) 美国总统川普的侄女玛莉.川普预定下月推出回忆录,出版商赛门舒斯特公司表示,这是一本「百无禁忌」的着作,将「揭露川普家族的暗黑历史」。

书商赛门舒斯特(Simon & Schuster)宣布,玛莉.川普(Mary Trump)的回忆录「太过分了而且没完没了:我的家族如何造就这个全世界最危险的人物(暂译)」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)将在7月28日发行。

这是原房产大亨与电视实境秀明星川普,首次遭家族成员曝光令他难堪的往事。

现年55岁的玛莉是川普(Donald Trump)哥哥小佛瑞德.川普(Fred Trump Jr.)的女儿,小佛瑞德1981年因酗酒引起的并发症辞世,享年42岁。

这本240页的着作详述玛莉小时候在祖父母位于纽约市皇后区的宅邸中所目睹的事情。川普与4名手足就是在这栋宅邸成长。

书商在新书推荐广告介绍这本书指出:「她(玛莉)描述了创伤与毁灭性关系的梦魇,以及冷漠与凌虐的悲剧组合。」

身为临床心理学家的玛莉将在回忆录中披露,川普虽是祖父老佛瑞德(Fred Trump)最疼爱的儿子,但当祖父开始出现阿兹海默症症状后,川普却「排斥他而且嘲笑他」。

书商指出,她在书中说明「具体事例与一般的家庭模式如何塑造出目前盘据在白宫椭圆形办公室的这个危险人物」。

新书推荐的广告说,这本回忆录的内容还包括,「老佛瑞德与两个最年长的儿子小佛瑞德及川普之间冷漠且互相伤害的关系」。老佛瑞德1999年辞世。

美国媒体「野兽日报」(Daily Beast)14日率先披露这本书,并于网站报导,玛莉.川普将在书中揭露,「纽约时报」(The New York Times)赢得普立兹奖、有关川普总统财务与税务的调查报导,主要消息来源就是她。

纽时的调查报导声称,以当前的市价估算,川普总统自父亲的房产帝国所获利益超过4亿美元(约新台币118亿元),其中许多是藉税务诈欺获得。(译者:曹宇帆/核稿:张佑之)

© 2020 AFP