美政府告前国安顾问波顿 欲阻新书揭外交内幕

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普政府今天提起诉讼，试图阻止前国家安全顾问波顿（John Bolton）新书出版，此书内容描述波顿任职期间的内幕，川普政府认为其中含有机密资讯，会危及国家安全。

这本书名为「事发之室：白宫回忆录」（The Room Where It Happened: A White House Memoir，暂译），预定23日上市。

司法部向华盛顿联邦法院提起诉讼，声称此书出版将揭露波顿任职于白宫17个月期间所接触到的机密资讯，会「危及国家安全」。

根据诉讼案，波顿的文稿未经审查，意味这本书「显然违反他所签署的协议，而这项协议是他受聘及取得高度机密资讯的条件」。

波顿是华府圈内老将，一向采取鹰派观点，是争议人物，也是与川普关系密切的顾问。据信，波顿在与川普及其他高阶幕僚进行的各种会议中写下了钜细靡遗的笔记。

波顿与川普公开闹翻后，今年一月扬言以重要证人身分出席联邦参议院对川普的弹劾审判，前提是参议院发传票要他作证。

川普政府对参议院的共和党多数施压，在野的民主党没能取得必要票数以发出传票传唤波顿作证。

波顿在美国与北韩、阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）等对手的外交应对上，与川普出现歧见，去年9月离职，两人自此公然敌对，波顿的新书一度被吹捧为白宫椭圆办公室的完全揭露版。

波顿声称，川普除了向乌克兰施压调查民主党籍政敌拜登（Joe Biden）之外，还犯下一堆足以弹劾的罪行。

出版商赛门舒斯特公司（Simon & Schuster）表示：「这是一本川普不希望你读的书」。

© 2020 AFP