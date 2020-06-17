美洲开发银行将首见美国行长

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（法新社华盛顿16日电） 美国财政部今天表示，将提名总统川普的拉丁美洲最高顾问克拉佛-卡罗内担任美洲开发银行行长。回顾美洲开发银行过去60年的历史，从未由美国人掌舵。

法新社报导，古巴裔的克拉佛-卡罗内（Mauricio Claver-Carone）现任白宫国家安全会议西半球事务高级主任，因长久以来反对古巴卡斯楚政权（Castro）及委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）而闻名。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）发表声明说，克拉佛-卡罗内出任美洲开发银行行长，将有助于引领这个地区度过日益恶化的疫情。

他说：「这个地区的经济成长与永续发展面临日益严峻的挑战，考量全球疫情蔓延更是如此，美洲开发银行（Inter-American Development Bank, IDB）正处于关键时刻。」

美洲开发银行创立于1959年，是金援拉丁美洲与加勒比海开发的主要财源，历来共有4位行长，先后是智利籍的艾雷拉（Felipe Herrera），1960年至1970年；墨西哥籍的梅纳（Antonio Ortiz Mena），1970年至1988年；乌拉圭籍的伊格礼夏斯（Enrique Iglesias），1988年至2005年；以及哥伦比亚籍现任行长莫雷诺（Luis Alberto Moreno）。

由于美国提名克拉佛-卡罗内，许多专家分析，这意味美洲开发银行会员国对由拉丁美洲国家人士担任行长并由美国人担任执行副行长的默契告终。

© 2020 AFP