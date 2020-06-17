联合国将改选5席非常任理事国

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（法新社纽约联合国总部16日电） 联合国大会（UN General Assembly）17日将投票，改选2021年至2022年安全理事会（Security Council）的5席非常任理事国，西方和非洲国家的席次竞争激烈。

非洲国家可获得的一个席位，目前由肯亚、吉布地（Djibouti）两国竞争中；西方集团中的加拿大、爱尔兰、挪威3国则争夺两个席位。

亚太地区方面，印度一直希望在安理会扩增常任理事国席次时取得常任席位未成，这次笃定可成为非常任理事国，因为没有竞争对手。拉丁美洲和加勒比海地区的墨西哥也是一样。

肯亚夸称获得非洲联盟的支持，但吉布地表示应该获得席位，因为肯亚过去曾是联合国安理会成员，照原则应轮替。

法语系的吉布地和英语系的肯亚都强调，他们在寻求非洲之角（Horn of Africa）地区和平扮演要角，以及他们对联合国维持和平行动有所贡献。

肯亚指出，他们接纳索马利亚和南苏丹（South Sudan）的难民，并支持两国脆弱的政府。

吉布地则强调他们的战略位置，以及作为法国、美国、中国、日本等不同国家防卫基地的特殊角色，而且在索马利亚也有贡献。

对西欧和其他地区而言，有竞争较为寻常。

加拿大上一次争取加入联合国安理会是在2010年，当时联合国大会选择了葡萄牙，让加拿大败下阵来。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）这次为争取加入联合国安理会投入钜资，若是失败，可能让他在国内面临政治上的尴尬处境。

© 2020 AFP