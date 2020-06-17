联合国调查美国种族歧视问题 美官员：荒谬
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（法新社华盛顿16日电） 美国官员今天表示，如果由联合国来调查美国的种族歧视问题，将会是「荒谬的」；他并说，而这主张还是由盟邦南非领头推动，更令人失望。
美国明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝压颈窒息而死，震惊全世界。日内瓦联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）在多个非洲国家联合呼吁后，预定明天针对全球的种族主义进行讨论。
法新社报导，根据一份决议草案，要求成立国际调查委员会，负责调查美国的系统性种族歧视问题；这是联合国最高等级的调查，一般用于诸如叙利亚冲突这样的大型危机。
美国国务院一名匿名高阶官员告诉法新社：「我认为这是个荒谬的主意。」
他指出，涉及佛洛伊德案的4名警察已被起诉，明尼苏达州电视实况转播审理过程，「这是再透明不过了」。
他表示，如果国际调查委员会成立，美国将会「用心」想一想，是否要与国际调查委员会合作。
「在美国，我们不怕承认有坏事发生、不惧承认种族歧视发生的事实。」
「我们要说的是，一些加诸于我们身上的标准，也应一体适用于每个人。」
美国川普政府已在两年前退出联合国人权理事会，宣称人权理事会对以色列有偏见，还将有可疑纪录的委内瑞拉、厄利垂亚（Eritrea）纳入理事会。
这位美国官员表示，南非目前并不是人权理事会成员，却带头推动种族主义辩论。
他说：「我们想要与南非维持非常良好关系，而我必须说，我们对他们所做的事有些失望。」
「如果我们开始谈论他们警察的所做所为，我的意思…你知道的，天啊！」
南非自从实施种族隔离的政权垮台后，一直致力推动种族平等与族群和解。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）
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