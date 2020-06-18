亚特兰大警枪杀非裔男被控谋杀 可判死刑或终身监禁

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（法新社亚特兰大17日电） 美国亚特兰大27岁非裔男子布鲁克斯12日因拒捕遭警察枪杀，再次将美警暴力执法行为推上舆论的风口浪尖，涉案员警罗尔夫今天被控谋杀，若定罪最重可判死刑或终身监禁。

亚特兰大（Atlanta）地方检察官霍华德（Paul Howard）说，在布鲁克斯（Rayshard Brooks）拒捕逃跑时，罗尔夫（Garrett Rolfe）自背后对他开枪，当布鲁克斯满身是血倒地时，罗尔夫甚至踢了他两脚。

霍华德还说，罗尔夫和同僚布洛斯南（Devin Brosnan）盘查布鲁克斯时，也违反多项警察部门规定。这起事件起源于布鲁克斯驾车在温蒂汉堡得来速车道睡着，堵住其他客人，店内员工因此报警处理。

他说：「我们的结论是，布鲁克斯遭枪击时，并没有对警察构成死亡或重伤的立即性威胁。」

霍华德说，当局已发拘票逮捕罗尔夫（Rolfe），他面临的11项指控包括重罪谋杀、加重攻击以及多项违反警察执法规定的罪名。

若遭定罪，罗尔夫可能被判死刑或终身监禁；而同僚布洛斯南面临3项指控，包括加重攻击和违反警务值勤宣誓；他已同意转为污点证人，配合检方调查。

霍华德说，根据警察随身摄影机和围观者用手机拍下的8段影片，加上几名目击者还原事发现场，都显示这些警察并未对布鲁克斯的行为感到害怕。

霍华德说，按规定警察不得对逃跑的嫌疑人开枪或发射电击枪，「罗尔夫当然也不能」。

涉案员警被控谋杀，让布鲁克斯的家属稍感安慰。布鲁克斯的遗孀米勒（Tomika Miller）对记者说：「我伤痛不已，我所能想的只有，我丈夫还在这里就好了。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP