亚特兰大警枪杀非裔男 川普为波丽士抱不平

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（法新社华盛顿17日电） 美国亚特兰大27岁非裔男子布鲁克斯因拒捕遭警察枪杀，涉案员警罗尔夫被控谋杀。美国总统川普今天说，美国警察「没有受到公平待遇」，似乎为罗尔夫抱不平。

亚特兰大员警罗尔夫（Garrett Rolfe）今天被控谋杀，罪名是自非裔美国人布鲁克斯（Rayshard Brooks）背后开枪，当布鲁克斯满身是血倒地时，罗尔夫甚至踢了他两脚，使情况更加恶化。

布鲁克斯遇害不到3周前，明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人警察以膝盖压制非裔男子佛洛伊德（George Floyd）后颈致死，引发全国性暴乱和和反警察残暴示威。

川普接受福斯新闻（Fox News）主持人尚汉尼提（Sean Hannity）访问，谈到布鲁克斯的死时说：「我认为这是一个可怕的情况，但你不能抵抗警察。」

「我希望他（罗尔夫）能得到公平的对待，因为在我们国家，警察没有得到公平对待。」

「但是，我再说一遍，你不能这样地抵抗警察。结果他们产生严重的争执，看看结果如何。非常糟糕，非常糟糕。」

他还提到佛洛伊德，他说他实在不忍心观看有关佛洛伊德死亡过程的近9分钟影片。

他说：「谁忍心看呢？」（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2020 AFP