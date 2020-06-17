全球COVID-19破44.5万死 近827万例确诊

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（法新社巴黎17日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至台北时间18日凌晨3时，全球至少有826万9170人确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少44万5213人不治。

疫情自去年12月在中国爆发以来，目前已蔓延到196个国家及地区，至少378万5500人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或最严重的病例。

美国是全球疫情最严重的国家，境内累计11万7290人病故，累计214万8357例确诊，至少58万3503人康复。

根据法新社，疫情重灾区还包括巴西（4万5241死，92万3189例确诊）、英国（4万2153死，29万9251例确诊）、义大利（3万4448死，23万7828例确诊）、法国（2万9575死，19万4675例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3265例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊245万3170例，18万9574死；美国和加拿大累计确诊224万8134例，12万5597死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊178万7118例，8万4006死。

亚洲累计确诊91万2374例，2万6365死；中东地区累计确诊59万4120例，1万2467死；非洲累计确诊26万5486例，7073死；大洋洲累计确诊8768例，131死。

© 2020 AFP