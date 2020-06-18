北京疫情源头无关鲑鱼 挪威要中国重开进口

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（法新社奥斯陆17日电） 挪威今天表示，北京似已排除鲑鱼为2019冠状病毒疾病（COVID-19）可能感染源后，挪威要求中国进口鲑鱼恢复正常。

中国北京最近再度传出多起冠状病毒疾病确诊病例，据报溯源至新发地批发市场，在切割进口鲑鱼的砧板上检测到病毒；挪威鲑鱼因而受病毒检验。

不过，挪威与中国卫生官员目前看来已经还给鲑鱼清白。

法新社报导，中国疾病预防控制中心应急中心副主任施国庆16日表示，目前没有证据显示鲑鱼是新型冠状病毒的带原体或中间媒介。

挪威食品安全主管单位表示，挪威鲑鱼适合消费食用，强调没报告显示有经由食物感染新型冠状病毒的病例。

挪威渔业与海产部长英格布里森(Odd Emil Ingebrigtsen)今天声明表示：「我们希望挪威鲑鱼出口至中国市场能够恢复正常。」

他说：「但有理由相信要花些时间。」英格布里森并未详说细节。

由于先前鲑鱼疑似和新型冠状病毒有关，使得许多中国餐馆和零售业者都取消订单，暂停销售挪威鲑鱼；大型超市包括物美（Wumart）、家乐福（Carrefour）等都立即将鲑鱼下架。

北京自上周以来至少有137人染疫，疫情再度浮现，导致邻近几个地区都被封锁，超过1000次的航班被取消。

中国去年进口约2万3500吨挪威鲑鱼，是非常具有潜力的市场。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP