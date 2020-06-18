历来最大规模振兴案 梅克尔吁欧盟7月底前达协议

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（法新社柏林18日电） 德国总理梅克尔今天敦促欧洲联盟在7月底前，针对7500亿欧元（8430亿美元）振兴方案达成协议，重振受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创的欧洲经济。

梅克尔（Angela Merkel）说：「如果能在暑假前达成协议最好不过。」她呼吁各成员国妥协，以便在年底前批准这项振兴方案。她说：「我们必须迅速且果断行动。」

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩提议（Ursula von der Leyen）设立这笔巨额基金，帮助欧盟走出有史以来最严重经济衰退，但她的计画立即遭到奥地利和荷兰等财政立场保守成员国强烈反对。

提议的振兴方案内容包括援助款项5000亿欧元和贷款2500亿欧元，但需要欧盟成员国无异议通过。

梅克尔说：「起步维艰，但我希望所有成员国，面对前所未有情势，秉持妥协精神采取行动。」

她说：「凝聚力和团结从来没有像今日这么重要。只有我们彼此携手共同采取行动，才能克服危机。」

欧洲理事会（European Council）预定6月19日举行视讯峰会，讨论这项引发争议振兴方案，这也是欧盟迄今规模最大经济振兴方案。不过，梅克尔表示，在欧盟各国领导人面对面会谈前，预料不会做出决定。德国将于7月接掌欧盟轮值主席国。

© 2020 AFP