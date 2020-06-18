挨轰放任假消息散布 脸书开放用户关闭政治广告

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（法新社华盛顿17日电） 脸书公司（Facebook）挨批放任与选举有关的不实讯息在平台上流传，为平息批评声浪，脸书今天起允许用户关闭所有政治广告。

这项功能今天起在美国推出，其他若干国家则将开放脸书和Instagram用户选择是否要挡掉候选人和政治团体的付费广告。

脸书和其他社群媒体服务备受舆论压力，外界要求这些社群媒体既要遏制不实讯息流窜，又要保有政治辩论的开放平台。

民主党准总统候选人拜登（Joe Biden）曾吁请脸书严加管制他所称来自总统川普猖獗的不实讯息，外界也升起要求脸书对政治人物进行事实查核的呼声，不过都遭脸书断然拒绝。

关注社群媒体和政治的哈特福大学（University of Hartford）教授吉安拉（Adam Chiara）表示，脸书这项宣言可能只是公关举动，实际影响恐怕不大。

吉安拉表示，脸书将能以「未审查言论的胜利」自夸，但对于「移除平台上的有害言论毫无助益」。

吉安拉说：「我很好奇，有多少人真的会选择关闭（政治广告）？许多脸书用户甚至根本就不会去变更预设的隐私设定。有多少人会花时间做这件事？」

北卡罗来纳大学（University of North Carolina ）政治传播学教授麦葛瑞格（Shannon McGregor）也说，尽管负面和恶意的广告让人担心，但许多政治人物的讯息是「良善」的，能促进讨论，也让知名度较低的候选人得以触及选民。

她说：「对民主来说，我不认为让用户选择开启或关闭广告的政策是一件好事。」（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

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