捍卫亚马逊雨林 巴西原住民领袖染疫丧命

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（法新社里约热内卢17日电） 环保运动人士今天表示，最具代表性的亚马逊雨林捍卫者之一、巴西原住民领袖帕亚康（Paulinho Paiakan）因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），昨天病逝医院。

年约65岁的帕亚康是卡亚波族（Kayapo）的领袖，他在1980年代带领族人反抗巴西政府的美山水力发电大坝（Belo Monte Dam）计画，因而声名大噪。

环保团体「亚玛逊星球」（Planet Amazon）创办人布鲁克（Gert-Peter Bruch）告诉法新社，帕亚康在巴西北部雷登桑市（Redencao）一家医院过世。

布鲁克表示：「他（帕亚康）毕生致力于结合全球原住民组成拯救亚玛逊雨林的联盟。他远远超越同时代人。我们失去一位极为宝贵的向导。」

巴西原住民协会（Brazilian Indigenous Peoples' Association，APIB）则说，帕亚康对原住民及自然环境而言，是一名「父亲、领袖及战士」。

巴西疫情迅速恶化之际，亚马逊原住民族受到冲击尤其明显。根据巴西原住民协会的说法，巴西有将近5500名原住民染疫，其中287人丧生。

© 2020 AFP