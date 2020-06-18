日本前法务大臣被捕 自民党人士：恐让安倍加速下台

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（法新社东京18日电） 路透社引述自民党消息人士报导，日本首相安倍晋三的前法务大臣河井克行被捕，可能对安倍造成毁灭性打击，安倍的支持率接近历史新低，恐在明年任期结束前提早下台。

日本执政党自民党消息人士指称，部分党内人士正在谈论安倍提早下台的可能性，安倍的政敌也加强取而代之的各种运作。

安倍是日本史上在位最长久首相，过去曾在低支持率情况下挽回劣势，但他目前显然正失去更多党内支持。

检方今天依涉嫌在2019年参议院选举买票罪名，逮捕河井克行及其妻子河井案里。河井克行曾任外交政策顾问，与安倍关系亲密。

河井案里当时从自民党总部收到1.5亿日圆竞选资金，献金规模虽然没有违法，但引发对安倍是否批准的质疑。

一位自民党议员指出：「安倍无法持续下去。他可能无法持续到年底。」这位议员与其他受访的政治人物一样选择匿名。

65岁东京家庭主妇斋藤纪子（Noriko Saito，音译）谈及这起最新丑闻时表示：「庞大资金暗中流通。安倍负有重大责任。」

选民已对安倍处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的振兴措施感到失望，这起丑闻进一步侵蚀他的民意支持。安倍政府的振兴措施被认为推出太缓慢且不知民间疾苦。

此外，安倍试图延长检察官退休年龄招致反弹，被认为破坏司法独立。

© 2020 AFP