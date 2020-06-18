美国对叙利亚祭新制裁 首度锁定阿塞德妻

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（法新社华盛顿17日电） 美国今天对叙利亚总统阿塞德政权祭出严厉惩罚，宣布对阿塞德夫妇、手足和部属实施制裁措施，欲藉此切断阿塞德政权金脉。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）宣布，制裁阿塞德（Bashar al-Assad）政权的「凯撒叙利亚平民保护法案」（Caesar Syria Civil Protection Act，又称「凯撒法案」）今天生效，新法消息已造成叙利亚货币剧烈贬值。

按照法案，被点名的制裁对象在美国的任何资产都将遭到冻结，也不得入境美国，且任何与阿塞德政权合作的企业将受到惩罚。阿塞德自从2011年开始镇压叙利亚反叛势力后，便一直遭到美方制裁。

美国今天还宣布，制裁首波对象锁定39名个人和实体，包括阿塞德和妻子阿斯玛（Asma al-Assad）、阿塞德的手足、若干叙利亚高阶将领和伊朗民兵等政权核心圈人士。

这是阿斯玛首度遭到美方制裁。她出生于英国，父亲是心脏科医师，母亲是外交人员。她本人曾担任投资银行家，并将自己塑造成进步的改革派人士和阿塞德政权现代化的代表人物。

不过，蓬佩奥在声明中指责，阿斯玛在阿塞德和娘家阿克拉斯（Akhras）家族的支持下，「已成为叙利亚最恶名昭彰的战争得利者之一」。

蓬佩奥还表示：「我们预期将祭出更多制裁。除非阿塞德和其政权停止对叙利亚人民无谓的残暴征战，否则我方不会罢休。」

蓬佩奥说，今天宣布的制裁措施「只是开始。美国将持续施加经济和政治压力，以切断阿塞德政权的收入，并让他们失去对叙利亚人民发动战争和犯下大规模暴行所需的支持」。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2020 AFP