联合国：全球7950万人流离失所 10年来翻近倍

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（法新社日内瓦18日电） 联合国今天指出，由于遭受暴力和迫害，全球已有近8000万人被迫逃离家园，人数几乎是10年前的2倍，相当于全球总人口的1%。

根据联合国难民署新出炉报告，去年年底，全球每97人就有1人离乡背井、流离失所，凸显叙利亚和刚果民主共和国等地冲突造成人民移动的现象加剧。

难民署署长葛兰第（Filippo Grandi）接受法新社访问时指出：「全球有1%的人口无法回到自己的家园，因为那里有战争、迫害、侵犯人权和其他形式的暴力问题。」

难民署发现，去年年底时，有高达7950万人处于难民、寻求庇护者或所谓「国内流离失所者」状态，人数之多前所未见，比1年前暴增近900万人。

难民署表示，虽然2019冠状病毒疾病（COVID-19）减缓了这种趋势，但7950万这个数字也比2010年记录到的4100万人增加近1倍。

葛兰第说：「这是一种从2012年来持续至今的趋势，数据比前一年高。」他指出，这代表「出现更多冲突，出现更多暴力，迫使人们必须远离家园」。

他表示，这也代表着冲突和危机「缺乏政治上的解决方法」，让人无法返乡。

根据难民署年度主要报告「全球趋势」（Global Trends）内容，这7950万名流离失所者中，叙利亚人、委内瑞拉人、阿富汗人、南苏丹人和从缅甸逃亡、不具国籍的洛兴雅人占比最高。

葛兰第表示，约73%难民前往邻国寻求庇护，不符民粹主义者称这些人都涌入西方国家的观念。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP