评估无法降低染疫死亡率 WHO停止羟氯奎宁试验

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（法新社日内瓦17日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，已决定停止羟氯奎宁作为对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）可能疗法的试验，因为发现它无法降低染疫死亡率。

法新社报导，世卫组织卫生紧急计画的芮斯特瑞波（Ana Maria Henao Restrepo）博士在日内瓦视讯记者会上表示，多国参与的世卫组织「团结试验」（Solidarity Trial）计画已撤销对这种抗疟疾药物的试验。

她说：「从团结/发现试验（Solidarity/Discovery Trial）的内部实证、康复试验（Recovery Trial）的外部实证，以及得自这些大型随机取样试验的合并实证下，与在医院治疗2019冠状病毒疾病患者的医疗标准相互比较，显示羟氯奎宁（hydroxychloroquine）并未降低那些患者的死亡率。」

「根据此分析及评量这些公开证据，团结/发现试验的执行组已两度会谈，今天我们和所有主要调查员会谈。」

「经过仔细评量，他们做出了结论，指出团结试验将停止对羟氯奎宁的试验。」

美国两天前已撤销紧急使用羟氯奎宁和氯奎宁（chloroquine）治疗新型冠状病毒疾病的授权。针对这两种治疗疟疾药物，美国总统川普曾力推用来抗疫。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP