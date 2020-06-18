避免种族歧视 美国两大食品公司将改非裔商标

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（法新社华盛顿17日电） 在全美爆发反种族歧视示威之际，美国两大食品公司今天宣布，它们将改变旗下「洁米玛姑妈」及「班叔叔」品牌，两者都以非裔美国人当商标图案。

法新社报导，美国大众文化长期以来一直存在着对非裔及其他少数族群的讽刺描绘，尽管近数十年来这些图像已逐渐成为禁忌。

在美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死于白人警察之手后，各地发生许多反种族歧视示威，全美企业也面临品牌形象清算。

百事公司（PepsiCo）表示，将全面停用煎饼糖浆及面糊产品「洁米玛姑妈」（Aunt Jemima）品牌。这个品牌的包装以一名非裔女性脸孔作为商标图案。

玛氏公司（Mars）则计画「改进」稻米食品「班叔叔」（Uncle Ben's）品牌。这个品牌以非裔男性作为商标图案。

百事公司旗下桂格食品北美公司（Quaker Foods North America）副总裁兼行销长克勒普夫尔（Kristin Kroepfl）发表声明说：「我们承认洁米玛姑妈的起源是基于种族刻板印象。」

玛氏公司则指出，在做这项决定前听取了「消费者的声音，尤其是非裔社群，并且听取了我们全球伙伴的声音」，目标将是「改进班叔叔品牌，包括它的视觉品牌认同」。

© 2020 AFP