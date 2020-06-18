Kobe坠机初步调查发现 驾驶员试图从浓雾脱困

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶17日电） 已故美国职篮NBA传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）今年1月在直升机坠机事故中身亡。初步调查结果今天显示，驾驶员曾告诉航空交通管制员，他正试图摆脱浓雾，接着就撞上山壁。

事发的1月26日当天，直升机驾驶员左巴扬（Ara Zobayan）透过无线电告诉航空交通管制员，他正试着攀升到4000英尺，但直升机接着就坠毁在加州的卡拉巴萨斯（Calabasas）。左巴扬、布莱恩和他13岁的女儿吉安娜（Gianna），还有机上其他6人都在这起意外中丧命。

美国国家运输安全委员会（NTSB）今天公布长达1700页的调查文件，揭露了左巴扬注定无望脱困的尝试。

文件内有左巴扬快坠机前与航空交通管制员的部分对话纪录。

左巴扬说：「呃，我们爬到4000（英尺）了。」管制员回答：「你爬到那高度然后要做什么？」对话就此终结。

国家运输安全委员会强调，这份文件不是最终报告，内容也不含分析、发现、建议或可能的事故原因，因此不应根据其中资讯做出关于坠机事故如何发生、为何发生的结论。

国家运输安全委员会将持续调查，未来会完成详细的最终报告。

© 2020 AFP