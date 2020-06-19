中国公布北京疫情病毒基因组序列 将近200病例

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（法新社北京19日电） 中国疾控中心昨晚发布北京市本土疫情及病毒基因组序列资料，提供国际社会公用。官方专家称，初步研究结果显示，病毒来自欧洲，而且比欧洲现在流行的病毒还要老，但如何传入还待确认。

中国疾病预防控制中心18日晚间透过「新型冠状病毒国家科技资源服务系统」发布6月北京新发地批发市场2019冠状病毒疾病疫情及病毒基因组序列资料，目前可在中国国家微生物科学资料中心网站下载。

资料共有3条，分别是北京确诊病例基因组序列资料（NMDC60013902-01、NMDC60013903-02）以及环境样本基因组序列资料（NMDC60013903-03）。

中国疾控中心表示，已同时向世界卫生组织以及全球共享流感数据倡议组织（GISAID）提交了上述资料，供国际社会共用。

据中央纪委国家监委网站微信公众号发布，北京11日爆发本土疫情后，中国疾控中心病毒病所专家已3次进入新发地市场采集样本。第一次共采集200多份样本，其中检出了不少新冠病毒核酸阳性样本。第二次，他们在其他区域采集200多份样本，其中又有不少是阳性。

© 2020 AFP