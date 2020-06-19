伊朗冠状病毒疫情再起 累计超过20万人染疫

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（法新社德黑兰19日电） 伊朗政府通报，境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）累计确诊病例今天突破20万大关，31个省份中有6省被列为疫情高风险区。另外，伊朗当局已授权各省重启防疫措施。

官方数据显示，伊朗5月初通报的单日新增确诊数创下近两个月来低点，但在这之后，境内每天新增确诊数便逐步增加。

伊朗卫生部发言人拉利（Sima Sadat Lari）透过国营电视台表示，过去24小时境内又有2615人的病毒检测呈阳性反应，全国累计确诊增至20万262例。同时还新增120人病故，全国累计9392人染疫不治。

伊朗31个省份中有6省目前被列为「红色」疫情高风险区，包括布什尔省（Bushehr）、霍尔木兹甘省（Hormozgan）、克尔曼沙省（Kermanshah）、库德斯坦省（Kurdistan）、希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchestan）和西亚塞拜然省（West Azerbaijan）。

卫生部副部长厄法尼（Hossein Erfani）今天告诉国营电视台，伊朗已实施所谓「动态社交距离」措施，让「每个省都能自行决定」相关防疫限制措施。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP