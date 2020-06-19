克罗布查退出副手名单 建议拜登挑非裔女性

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（法新社华盛顿18日电） 美国民主党参议员艾美・克罗布查（Amy Klobuchar）今天表示，拜登（Joe Biden）应选择有色人种女性来搭档参选。身为白人女性的克罗布查，将自己从可能名单中剔除。

今年曾角逐总统选举民主党内初选的克罗布查表示，非裔男子在她的选区明尼苏达州死于白人员警暴力执法后，引爆从大西洋此岸到太平洋彼岸全美示威潮，这让她了解到这次总统大选需更具多元性。

克罗布查接受微软国家广播公司（MSNBC）访问时说：「现在是该把入场券给有色人种女性的时刻。有很多出色、合乎标准的女性人选。」

60岁的克罗布查走中间路线，与拜登同质性高，不利开拓票源。她说昨天已致电拜登，请他选择一名非裔女性搭档参选有助「愈合这个国家」。

拜登今天稍晚在社群媒体推特（Twitter）称许克罗布查的「胆识与决心」，说「有了你的帮助，我们定能击败川普」。

77岁的拜登先前承诺会选女性搭档参选，好几名非裔女性都在口袋名单，包括参议员贺锦丽（Kamala Harris）、众议员戴敏斯（Val Demings）、欧巴马政府时期的国家安全顾问莱斯（Susan Rice）等。

不过拜等也考虑不同背景人选，包括麻州参议员的白人女性华伦（Elizabeth Warren）；华伦被视为较左倾的进步派。

部分非裔领袖与社运人士指出，非裔女性副手有助代表非裔选民，这是民主党的重要基本盘，而拜登也承诺要处理像是刑事司法改革与警察不当行为等议题。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP