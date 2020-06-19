全球冠状病毒疫情破850万例确诊 逾45.4万人病故

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（法新社巴黎19日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间19日11时（台湾19日晚间7时），全球至少45万4101人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19 ），确诊病例逾850万4890例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有392万7100人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或最严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计11万8435人病故，累计确诊数达219万1200例，至少59万9115人康复。

巴西死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万7748人病故，确诊达97万8142例。

其他疫情重灾区还包括英国（4万2288死，30万469 例确诊）、义大利（3万4514死，23万8159例确诊）、法国（2万9603死，19万5142例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3325例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊248万2560例，19万576 死；美国和加拿大累计确诊229万1420例，12万6787死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊188万496例，8万8988死。

亚洲累计确诊95万5083例，2万7380死；中东地区累计确诊60万9490例，1万2851死；非洲累计确诊27万7043例，7388死；大洋洲累计确诊8802例，131死。（译者：陈彦钧/核稿：陈家伦）

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