印媒 : 中国释放边界冲突10名被俘印度军人

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（法新社新德里19日电） 中国与印度军队15 日在喜马拉雅山区的高海拔边界发生冲突、导致至少20 名印度军人丧生后，媒体今天报导，中国昨晚已释放在这次冲突中掳获的10名印度军人。

中印部队众多军人在这次边界冲突中以狼牙铁棒和投掷石块相互攻击，不过冲突过后为了舒缓紧张局面，两国经几轮谈判后，中国释放掳来的印度军人。

印度新闻信托社（Press Trust of India）等媒体报导，这10名军人已于昨晚获释。

印度政府并未置评，但军方声明指出，拉达克（Ladakh）加万谷（Galwan Valley）军事冲突后，「已确认这次并无印度军人失踪」。

「印度人报」（The Hindu）报导，印度部队和中国人民解放军高级将领经数轮谈判后达成协议，由中国释放这10名印度军人。

中国与印度曾于1962年在这片彼此争议的喜马拉雅山区边境地带爆发战争，双方这次发生逾50年来最严重冲突，互相怪罪对方。

数千民众昨天出席了在冲突中丧命的印度军人葬礼，他们高呼杯葛中国货，至少在两个印度城市发生中国国旗和印有中国国家主席习近平肖像的海报被焚烧的事件。

印度军方表示，目前仍有18名军人因伤势严重接受治疗。

中国也已承认部队有死伤，但未公布相关数据。

中印为舒缓紧张局面，已数度进行政治和军事谈判，但在公开声明中仍相互警告。

中国外交部长王毅和印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）谈话后，中国指出，印度不应「低估中国保卫其领土主权的坚强意志」。

苏杰生则回应，中国已发动一次「有预谋的」攻击，将对这两个全球人口最多国家的关系带来「严重影响」。

© 2020 AFP