川普人马掌权 国际媒体署旗下媒体恐失独立性

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿19日电) 美国总统川普任命的「美国国际媒体署」新任执行长派克,甫上任便着手大规模改组,令人担忧美国之音与自由亚洲电台等美国官方资助的新闻媒体愈来愈政治化,失去编辑独立性。

「美国国际媒体署」(U.S. Agency for Global Media,USAGM)负责监管的媒体,包括美国之音(Voice of America)、自由亚洲电台(Radio Free Asia)、自由欧洲电台/自由电台(Radio Free Europe/Radio Liberty)、中东广播网(Middle East Broadcasting Networks)和马蒂广播电视台(Radio and TV Marti)等。

根据美国国会议员,派克(Michael Pack)本周走马上任前后,这些媒体的主管不是自行辞职,就是被他开除。令人担忧派克会试图终结这些媒体的编辑独立性。

在派克即将上任前,资深记者出身的美国之音台长班奈特(Amanda Bennett)与副台长菅原(Sandy Sugawara)双双在15日宣布辞职。

派克上任后,17日又开除其他受监管媒体的高层主管,并解散这些媒体的董事会。

美国国际媒体署虽由美国政府出资,但组织运作享有编辑独立性,并以缺乏新闻自由的国家为服务对象。

由于川普长期谴责主流媒体,因此美国国会议员和其他人士曾表示,担忧美国国际媒体署旗下媒体可能沦为川普的传声筒。

新泽西州民主党籍联邦参议员梅南德兹(Bob Menendez)便指出:「派克已证明他身怀政治任务,准备摧毁美国国际媒体署的独立性,破坏它的历史任务。」

梅南德兹说:「(派克)全面开除辖下媒体的主管、解散董事会,以安插总统川普的政治盟友,这是严重破坏美国国际媒体署的历史任务,且造成的伤害可能永远无法复原。」

© 2020 AFP