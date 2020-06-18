川普竞选广告违反规范 脸书移除

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（法新社旧金山18日电） 脸书（Facebook）今天表示，已移除美国总统川普连任竞选阵营投放的广告，理由是广告中含有纳粹德国用来标记政治犯的符号，违反脸书禁止组织仇恨（organized hate）的规范。

川普阵营推出的广告当中，使用了一个倒三角形符号，呼吁脸书用户连署反对「反法西斯主义运动」（Antifa）的请愿书。

Antifa为「反法西斯主义」（anti-fascist）的英文缩写，是指近几年秘密集结的一群激进分子，政治信念左倾，时常成为极左派。

脸书安全政策主管葛莱彻（Nathaniel Gleicher）在众议院情报委员会听证会上表示：「我们的政策禁止在没有谴责或讨论该符号的情况下，使用遭到禁止的仇恨团体的标志来识别政治犯。」

「我们在广告中看到仇恨，任何地方使用这种标志，我们都会采取相同行动。」

「反诽谤联盟」（Anti-Defamation League）执行长葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）今天说：「纳粹使用红色三角形来识别集中营中他们的政治受害者，使用这个标志攻击政治反对者充满冒犯意味。」

川普竞选团队发言人墨托（Tim Murtaugh）经由电子邮件指出：「广告里使用的红色倒三角形是Antifa使用的标志，因此这个红色倒三角形出现在有关Antifa的广告中。」

「我们注意到，脸书仍在使用一个倒置的红色三角形表情符号，看起来完全一样，因此对于他们只针对这则广告，令人好奇。」

© 2020 AFP