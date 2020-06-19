「我只想活下去」 12岁非裔童创作歌曲抗议种族不公

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿19日电） 美国12岁非裔男童布莱恩创作无伴奏歌曲「我只想活下去」，抗议美警杀害非裔人士，一曲爆红。这首歌今天发行，歌曲制作人在Instagram表示，布莱恩已被华纳唱片公司签下。

布莱恩（Keedron Bryant）自创歌曲「我只想活下去」（I Just Wanna Live），诉说身为美国非裔男孩，他如何带着恐惧长大。这首歌今天发行，这一天正是记念美国废除黑奴制度的「六月节」（Juneteenth）。

布莱恩5月26日已在Instagram发表这首无伴奏人声歌曲，也就是非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察杀害的第2天。

布莱恩唱道：「我每天都被当成猎物追捕…我们不想惹事。」

布莱恩在Instagram张贴的歌曲，观看人次已远超过300万，还获得美国前总统欧巴马（Barack Obama）及女歌手凯蒂佩芮（Katy Perry）等人好评。

这首歌也吸引到美国音乐制作人丹琼斯（Dem Jointz）的注意，据报丹琼斯为这首歌添加了伴奏。

丹琼斯昨天在Instagram贴文说，能与布莱恩一家人和华纳唱片公司（Warner Records）分享这首歌，他「心存感谢」。

华纳唱片公司据报将把歌曲相关收入捐给美国人权团体「全国有色人种民权促进协会」（National Association for the Advancement of Colored People）。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

© 2020 AFP