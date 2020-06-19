拆争议雕像风吹到美国国会 4名议长肖像被移除

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（法新社华盛顿18日电） 美国反种族歧视示威引发的拆除争议人物雕像与纪念碑风潮，吹到美国的国会大厦，4位19世纪南方邦联阵营的议长肖像今天遭下令移除。

根据法新社和WCVB网站报导，这4幅男性肖像都是前联邦众议院议长，现任议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天命令撤下。

裴洛西去函众院秘书处表示：「在神圣的国会大厅或任何尊荣之处，我们没有空间纪念这些象徵暴力偏执与南方邦联怪诞种族主义的男性。」

这项象徵性举动，比明天纪念美国废除奴隶制度的「六月节」（Juneteeth）庆祝仪式早一步。

裴洛西表示，她这项命令时机恰逢「六月节」与目前「举国哀悼的时刻，我们悲恸于数百名死于种族不公与警方暴行的黑人」。

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察压颈致死，引发反种族歧视抗议潮，同时掀起各地的殖民省思，南方邦联争议性历史人物的雕像在各地都成了抗议者喊拆的目标。

在国会山庄罕见的景象，工作人员为防疫戴口罩爬上阶梯，从议长大厅入口墙上拆下头两幅金框的画像。

据信这是自2015年众院共和党籍前议长哈斯特尔特（Dennis Hastert）画像遭拿下以来，首度有议长画像遭到移除。哈斯特尔特认罪违法支付「封口费」、以图掩盖他当年性侵少男的丑闻。

这4名肖像遭移除的议长，裴洛西指出他们曾在众院宣誓「维护与永久保存」奴隶制度，好让「我们能平静、安全地享有资产」。

裴洛西日前呼吁移除国会大厦内的11座南方邦联雕像。一个跨党派委员会正在审查这项要求。（译者：陈怡君/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP