枪杀非裔男 亚特兰大员警入监候审

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（法新社华盛顿18日电） 最新一起引发反种族歧视怒火的案例，是白人前员警罗尔夫被控在速食店外枪杀一名非裔男子，事件主嫌罗尔夫，在今天入监候审。

根据富尔顿郡（Fulton County）监狱官方网站，白人前员警罗尔夫（Garrett Rolfe）入监候审中。罗尔夫上周在亚特兰大射杀非裔男子布鲁克斯（Rayshard Brooks）后，已遭到开除。

布鲁克斯遇害前不到3周，明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人员警萧文（Derek Chauvin），用以膝压颈的方式，压制已被上铐的非裔男子佛洛伊德（George Floyd），让佛洛伊德因此丧命，引发全美反种族歧视和警察暴行的示威潮。

罗尔夫的同僚布洛斯南（Devin Brosnan），已经同意在调查中转为污点证人，也在今天自首，但随后交保获释。

27岁的罗尔夫与26岁的布洛斯南12日获报前往一家温蒂汉堡（Wendy's），发现布鲁克斯驾车在温蒂汉堡得来速车道睡着了。

经过20分钟平静的互动，两名员警对布鲁克斯实施酒测，在证实布鲁克斯有饮酒后，两名员警以酒后驾车罪名逮捕布鲁克斯。

经过短暂扭打，布鲁克斯夺走其中一名员警的电击枪后逃离现场，当他张开手臂，把电击枪指向两名员警时，罗尔夫在背后对布鲁克斯开了两枪。

© 2020 AFP