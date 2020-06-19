毛骨悚然 墨西哥4地起获众多尸体

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（法新社瓜达拉哈拉市18日综合外电报导）墨西哥哈里斯科州检方表示，瓜达拉哈拉市郊外发现至少16具尸体，以及26个装满人体遗骸的袋子。

检方今天宣布此事，这些尸体是过去10天在墨西哥西部4个不同地区发现。

墨国中部瓜纳华托州（Guanajuato）州界发现了14人的遗体。由于汽油走私犯罪集团横行，瓜纳华托州是墨西哥暴力最猖獗的州之一。

检方表示，在一座锡矿矿场外发现3具男子的尸体，还有「手脚被捆绑」的一名女子；同时在一座小型牧场也发现了9男一女的尸骨。

瓜达拉哈拉市（Guadalajara）当局指出，在当地也发现装满26个袋子的人体遗骸，不过无法确定相当于多少人。

哈里斯科州（Jalisco）检察官索里士（Gerardo Solis）表示：「鉴识研究所将判定尸体数目。」

2006年时的总统卡德隆（Felipe Calderon）发起争议性军事行动，围剿犯罪帮派组织。专家与人权团体认为，这是墨西哥暴力犯罪升高的主因之一。

官方数据显示，自那时起，墨国发生近28万7000起命案，但不清楚其中有多少与毒枭暴力直接相关。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP