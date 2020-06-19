研究：无症新冠患者康复后抗体维持时间很短

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（法新社巴黎18日电） 根据今天刊出的一份研究显示，人体感染新型冠状病毒康复后，体内的抗体恐只能维持2到3个月，尤其无症状感染者，抗体维持时间会更短。

大多数感染新冠病毒的患者症状相对较轻，另有一小部分人会全无症状。

这份刊于「自然医学杂志」（Nature Medicine）的研究，虽只研究37个无症状感染者，却仍是第一份能凸显这类患者免疫反应的文献。

中国的研究人员以重庆市万州区的两组患者作比对，一组为37名无症状患者，另一组37名为有症状患者。研究人员分析两组人康复后数周的血液样本发现，无症状组只有62.2%的人有短暂抗体，有症状组则78.4%有短暂抗体。

康复8周后，81.1%无症状患者出现抗体下滑，有症状患者则是62.2%。此外，无症状患者的18种促炎细胞因子和抗炎细胞因子（细胞信号传导蛋白）水准也较低。作者认为，这表明无症状患者对新型冠状病毒感染的免疫反应可能较弱。

研究者认为，这项发现凸显使用「免疫护照」的潜在风险，支持持续采用公共卫生干预手段并开展广泛的病毒检测。

伦敦帝国学院（Imperial College London）免疫学教授、英国免疫学学会（British Society for Immunology）发言人阿特曼（Danny Altmann）认为，中方的研究凸显出一个防疫关键问题。

阿特曼说：「目前许多免疫数据都是来自分析病况最严重的住院患者，但大部分更轻微的感染者会想知道能否有持久的保护性免疫力。」他认为这个研究是个重要且潜在的坏消息，因为研究里的许多患者康复仅两个月，抗体就呈显着下滑。

阿特曼并未参与这项研究，他表示虽然研究样本仅是很小规模的患者，研究结果却与一些人所忧心的相符－即康复后体内对新型冠状病毒的自然免疫力，能维持的时间很短。

© 2020 AFP