美国前国安顾问新书揭密 蓬佩奥怒批叛徒

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（法新社华盛顿18日电） 美国前国家安全顾问波顿（John Bolton）撰写爆炸性回忆录，揭露他任职白宫期间所知的政治内幕。国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天强烈抨击波顿，说他是「叛徒」。

蓬佩奥在声明中表示：「波顿（John Bolton）在散布很多谎话、精心编织的半真半假和彻头彻尾的虚假言论。」

他说：「波顿最后的公开角色是一个违反人民神圣信任、伤害美国的叛徒，真是既悲哀又危险。」

蓬佩奥还表示：「致我们在全球的朋友：你们都知道川普总统治下的美国是世界上一股善的力量。」

蓬佩奥说他尚未读到波顿这本名为「事发之室：白宫回忆录」（The Room Where It Happened: A White House Memoir，暂译）的书。书商预定23日上架，但川普政府一直试图阻止出版。

蓬佩奥是极少数从未与总统川普公开冲突的官员，但根据主流纸媒摘录的书中内容，波顿说蓬佩奥私底下其实蔑视川普。

「纽约时报」（New York Times）报导，波顿写道，当川普与北韩领袖金正恩在新加坡首度历史性会面时，蓬佩奥传了一张纸条给他，说川普「满口胡说八道」。

蓬佩奥2018年4度赴北韩，替川普迅速启动外交工作，川普觉得自己的努力配得上一座诺贝尔和平奖。但根据纽时，波顿写道，2018年6月的新加坡川金会才过了一个月，蓬佩奥就反驳川普的对北韩外交政策，说这套政策「成功可能性为零」。

众所周知，波顿在北韩议题上采鹰派观点。去年，川普在蓬佩奥陪同下，于南北韩边界非军事区再度与金正恩见面，之后不久，波顿就于9月离职，结束在白宫的17个月工作。

© 2020 AFP