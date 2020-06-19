非裔女助卿不满川普处理种族议题方式 宣布辞职

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普的政府中，极具声望的一名女性非裔美籍国务院官员今天辞职，她称自己是因不认同川普处理种族紧张的方式而做出决定。

根据华盛顿邮报（Washington Post）报导，负责立法事务的助理国务卿泰勒（Mary Elizabeth Taylor），今天提出辞呈。

国务院发言人拒绝评论泰勒是否已辞职，仅说：「我们不会对个人事务发表评论」。国务院的网站显示，泰勒从2018年10月1日起担任这个职务。

华盛顿邮报引述辞职信内容报导，泰勒的离开与川普（Donald Trump）对种族不公的回应，有直接的关系。

5月25日，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被明尼阿波利斯市（Minneapolis）白人员警以膝盖压颈的方式，压制在地近9分钟后丧命，引发全美怒火，各地爆发示威潮。那名员警被控二级谋杀。

华盛顿邮报报导，泰勒在写给国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）的辞职信中说：「总统对于种族不公，以及对非裔美籍人士的评论和行为，严重违反我的核心价值与信念。」

她表示：「我必须谨守我的信念并因此辞职。」

在公开的评论中，川普要求镇压抗议群众，并强调要以武力和军事回应，来对付因佛洛伊德和其他人之死引起的社会动荡。

川普在5月的推文，称「当抢劫开始之时，枪击随即展开」引发外界一片挞伐声。他稍后试图收回评论，并改口称他了解为何佛洛伊德之死，会引发关于警察对非裔滥用暴力的抗议。

© 2020 AFP