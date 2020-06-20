不满联合国谴责美国种族主义　蓬佩奥批：无异是伪善

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（法新社华盛顿20日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天说，联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）表决谴责美国种族主义，无异是伪善。

蓬佩奥说，理事会应关注古巴和中国等会员国的「全面性种族不平等」问题。

蓬佩奥发表声明说：「联合国人权理事会昨天决定对专注于美国警政与种族问题的决议案进行表决，这是在秀下限。」

美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死在美国引发示威，促使理事会19日在辩论结束后举行表决，但明确提到美国种族主义与警察暴行的字眼则被删除。

蓬佩奥今天的声明标题为「关于联合国人权委员会的伪善」。他说：「在佛洛伊德死后，美国掀起有关种族议题的讨论，展现了我国民主政治的成熟有力。」

他说：「理事会若是认真捍卫人权，那么理所当然必须关注的问题很多，比如古巴、中国和伊朗等地都出现了『全面性种族不平等』问题。」

蓬佩奥表示：「如果理事会诚实，它就会承认美国民主的力量，并敦促全球独裁政权以美国式民主为榜样，并用美国人检视自己的那套问责与透明的高标准，来要求自己的国家。」（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

© 2020 AFP