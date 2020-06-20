传打赌原住民酒精浓度 加拿大医护人员遭到调查

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（法新社蒙特娄20日电） 加拿大卑诗省（British Columbia）一家医院传出，医生和护士会就入院急救的原住民病患血液酒精浓度相互打赌，加国当局正对此进行调查。

法新社报导，人权团体「卑诗省梅蒂民族」（Metis Nation BC）表示，院中医疗人员若认为病患是原住民，就会猜测病患血液中的酒精浓度。

医疗人员将此事称为「价格猜猜猜」（Price is Right），这原本是个猜测商品价格的电视游戏节目。

卑诗省卫生厅长狄克斯（Adrian Dix）昨天指出，「此事若属实，将令人无法容忍和接受，根本是种族歧视」；并说，已对此展开调查。

「卑诗省梅蒂民族」主席方丹（Daniel Fontaine）告诉国营加拿大广播公司（CBC），2019年的一项报告指出，卑诗省卫生体系充斥着对原住民的种族歧视。

这个人权团体发表声明说：「卑诗省的第一民族（First Nations）、梅蒂族及伊努特族（Inuit）病患在需要医疗急救时，经常被认为是酒醉，而无法获得病况分析。」

声明也指出，这导致「（原住民）健康情况恶化，造成不必要的伤害或死亡」。

© 2020 AFP